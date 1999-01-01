واشنطن وتل أبيب تُطلقان تعاونا استراتيجيا في مجال التقنيات المتقدمة

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الأربعاء، إطلاق تعاون استراتيجي في مجال التقنيات المتقدمة.



وقال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية في تصريح مكتوب، إنه تم الاتفاق مع واشنطن على إنشاء "إطار للحوار التكنولوجي الاستراتيجي بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في التقنيات الخارقة"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.



ويأتي هذا الإعلان على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، في مستهل جولة من ثلاث محطات تشمل إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة والسعودية.



وأضاف مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية: "بموجب ذلك سيتم إنشاء إطار لإقامة الحوار التكنولوجي الاستراتيجي بقيادة مستشاري الأمن القومي، مع التركيز على التقنيات الاستراتيجية (الذكاء الاصطناعي والكوانتم) وعلى الحلول للتحديات العالمية، مثل التعامل مع أزمة المناخ وتحسين مدى الجاهزية للتعامل مع الأوبئة".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن: "البيان المشترك يضع إسرائيل في طليعة الابتكار العالمي ويرسخ مكانتها باعتبارها دولة عظمى تكنولوجية رائدة".



وأعرب الجانبان عن "التزامهما بتكثيف التعاون التكنولوجي القائم بين الدولتين، وبتوسيع مساحة التصرف المشتركة (النظام الإيكولوجي) في مجال الابتكار، والاستفادة إلى أقصى قدر ممكن من إمكانيات كلتا الدولتين في المجال التكنولوجي، وإيجاد الحلول الجديدة للتحديات العالمية والترويج لجدول أعمال مشترك لدى المحافل الدولية".



وأشار البيان إلي أنه "من المتوقع أن يقوم أول وفد أمريكي يُعنى بالترويج لإطار الحوار التكنولوجي الاستراتيجي بزيارة إلى إسرائيل خلال الأشهر القليلة المقبلة بُغية مناقشة المشاريع المشتركة في المجالات التالية: الذكاء الاصطناعي، والكوانتم، والتعامل مع أزمة المناخ وتحسين مدى الجاهزية للتعامل مع الأوبئة".