القبض على كهربائي اعتدى جنسيا على طفلة في 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط كهربائي لاعتدائه جنسيًا على طفلة عمرها 8 سنوات، أثناء تواجده معها بمفردهما داخل الشقة محل سكنها، وذلك حال قيامه بأعمال تشطيبات.



بدأت الواقعة بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المواطنة "منار.ع"، مفاده تعرض نجلتها "فريدة" 8 سنوات، لاعتداء جنسي، علي يد المتهم "صابر عبد الجواد"، كهربائي، علي صلة قرابة بعيدة بهم، حيث قامت بالذهاب لشراء بعض الطلبات للمتهم للقيام بأعمال تشطيب بمسكنها، وفور عودتها فوجئت به داخل غرفة نجلتها، لتستغيث بها الطفلة وتخبرها بقيامه بالاعتداء الجنسي عليها.



وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وأمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3135لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.