الروسي ميدفيديف يبلغ قبل نهائي ويمبلدون بفوزه على الأمريكي يوبانكس

وجه الروسي دانيل ميدفيديف، ضربة قاضية لآمال الأمريكي كريس يوبانكس في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ليحجز مكانه في الدور قبل النهائي في منافسات فردي الرجال، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في مباراة من خمس مجموعات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن يوبانكس المصنف رقم 43 عالميا، بدا وأنه قريب من التأهل للمربع الذهبي للبطولة، بعدما تقدم على حامل لقب نسخة عام 2021 من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2/1، ليخوض الشوط الفاصل بالمجموعة الرابعة.

لكن المصنف الثالث ميدفيديف نجح في العودة ليفوز بنتيجة 6/4 و1/6 و4/6 و7/6 و6/1.

وضرب ميدفيديف موعدا في الدور قبل النهائي مع الإسباني كارلوس ألكاراز،الذي وصل لهذا الدور بتغلبه على الدنماركي هولجر رون وكان ألكاراز قد تغلب على صديق طفولته هولجر رون ليصل إلى المربع الذهبي لويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته.

ولعب المصنف الأول ألكاراز، والسادس رون معا في منافسات الزوجي حينما كانا في عمر 14 عاما، والآن تواجها للمرة الأولى في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون.

وكانت تلك المرة هى الأولى التي يلتقيان فيها كذلك في إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، وربما يكون ذلك بداية تنافس بينهما لمدة 10 أو 15 عاما مقبلة، ونجح الإسباني في التفوق بفوزه بنتيجة 7/6 و6/4 و6/4.