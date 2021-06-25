مصرع 3 شباب في حادث انقلاب سيارة أثناء زفة بالشرقية

لقى 3 شباب مصرعهم، فيما أصيبت فتاتان، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في ترعة مياه بطريق أولاد صقر - كفر صقر، بين عزبة سمعان الرطل وكفر القواسم بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بطريق أولاد صقر - كفر صقر، بين عزبة سمعان الرطل وكفر القواسم بمركز كفر صقر، ما أسفر عن مصرع: أحمد سامي المتولي، وصلاح محمد الكوابري، وعبده هيثم، وإصابة فتاتان أخرتان.



تم نقل المصابتين إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.