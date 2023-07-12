الحكومة الألمانية تكشف اليوم عن استراتيجيتها الجديدة بشأن الصين

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تعلن الحكومة الألمانية في وقت لاحق اليوم الخميس استراتيجيتها الجديدة بشأن الصين بعد مفاوضات طويلة ومثيرة للانقسام بين شركاء الائتلاف الحاكم.

ومن المقرر أن تعرض وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك الخطط حوالي الساعة 1215 ظهرا (1015 بتوقيت جرينتش) في معهد ميركاتور للدراسات الصينية في برلين.

ومن المتوقع أيضا أن يعلق المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت على قرار الحكومة خلال مؤتمر صحفي معتاد للحكومة.

وعلى عكس تقديم استراتيجية الأمن القومي لألمانيا في منتصف يونيو الماضي، قررت الحكومة عدم تقديم عرض رئيسي لتحديد أولوياتها بشأن الصين.

في المقابل ، تم عرض الاستراتيجية الأمنية في مؤتمر صحفي من قبل المستشار أولاف شولتس مع أربعة وزراء.

ووصفت استراتيجية الأمن القومي الصين بالفعل بأنها شريك ومنافس وند ، بما يتسق مع موقف الاتحاد الأوروبي.