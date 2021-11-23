بالي تفرض رسوم دخول على زائريها ابتداء من العام المقبل

أعلن مكتب السياحة في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم الخميس، أن زائري الجزيرة سوف يتعين عليهم دفع 10 دولارات ابتداء من العام المقبل.

وجاء في منشور مكتب السياحة أن هذه الرسوم، التي سوف يبدأ تطبيقها في الأول من يناير 2024، سوف يتم استخدامها لبرامج الحماية البيئة والثقافية في الجزيرة، التي تعرف بمعابدها الهندوسية والشواطئ وحقول الأرز.

وأضاف المنشور أنه سوف يتعين على السائحين الأجانب دفع الرسوم لمسؤولي الهجرة في المطار أو الميناء لدى وصولهم لجزيرة بالي، وسوف يحصلون على إيصال أو لاصق كدليل على الدفع.

وأوضح المنشور أنه يتعين على السائحين الاحتفاظ بالايصال أو اللاصق حتى مغادرتهم بالي.

ويشار إلى أن بالي، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 2ر4 مليون نسمة، استقبلت أكثر من 2ر6 مليون سائح خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا. وتراجع العدد إلى مليون شخص في عام 2020 وأقل من 100 ألف شخص خلال النصف الأول من عام2021.