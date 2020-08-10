صحة المنيا: تحرير 478 مخالفة للمنشآت الغذائية واستخراج 912 شهادة صحية خلال يونيو

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية؛ لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية" خلال شهر يونيو الماضي، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية.

وأسفرت الحملات عن المرور على 757 منشأة غذائية؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وتحرير 478 محضرًا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية.

وأكد وكيل الوزارة، ضبط 53 منشأة تعمل دون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وأشار إلى سحب 368 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، وإعدام 1055 كيلو أغذية مختلفة، و186 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية.

وكشف عن ضبط 178 كيلو أغذية مختلفة، و1080 لتر خل لوجود تغير في الخواص الطبيعية، واستخراج 912 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.