وسام أبو علي يقتحم سباق صدارة هدافي الدوري الممتاز

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واصل الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز، صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد تسجيله هدفا خلال مباراة فريقه والأهلي التي أقيمت مساء الجمعة.

وكان فريق الأهلي قد فاز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الدوري الممتاز.

ورفع ماييلي رصيده إلى 14 هدفا في صدارة ترتيب هدافي مسابقة الدوري الممتاز، بعد تسجيله هدفا في شباك الأهلي، ليبعتد بهدفين عن الوصيف حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة.

فيما يحتل المهاجم الأنجولي كريستوفر مابولولو المركز الثالث برصيد 11 هدفا، بينما دخل المهاجم الفلسطيني إلى قائمة هدافي المسابقة بعد تسجيله ثنائية في شباك بيراميدز ليصل إلى هدفه رقم 10 هذا الموسم.

وكان وسام أبو علي قد انضم لصفوف فريق الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.