جيش الاحتلال يؤكد محاولته اغتيال محمد الضيف في منطقة مواصي خان يونس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه حاول اغتيال القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، ومساعده رافع سلامة قائد لواء خان يونس، وعناصر أخرى بحركة حماس، خلال المجزرة التي ارتكبها بمنطقة المواصي في مدينة خان يونس، اليوم السبت.

ونقلت «يديعوت أحرنوت» عن جيش الاحتلال، قوله إن الاستعدادات لتنفيذ هجوم خان يونس استمر فترة طويلة، تطلبت إعدادًا خاصًا لسلاح الجو، ومعلومات استخباراتية دقيقة للغاية.

وقال إن «الضيف وسلامة أقاما بمجمع مدني مسيّج بالأشجار، داخل منطقة مفتوحة بها أسقف ليتمكنوا من التحرك بأمان»، وفقًا لادعائه.

وزعم أن «العشرات ممن تم القضاء عليهم هم عناصر أمن حماس كانوا يحرسون الضيف وسلامة».

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، باستشهاد أكثر من 71 شخصًا وإصابة أكثر من 289 آخرين، جراء مجزرة الاحتلال بمدينة خان يونس.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت: «حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس قبل قليل، أكثر من 71 شهيدًا ومن 289 إصابة، بينها حالات خطيرة لا زالت الطواقم الطبية تتعامل معها حتى اللحظة».