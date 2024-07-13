مسئولة بالهلال الأحمر الفلسطيني: مجازر الاحتلال لا تتوقف في غزة

قالت مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، إن «مجازر الاحتلال لا تتوقف بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها مجزرة المواصي التي تعتبر من المناطق الآمنة التي دعا لها الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين النزوح إليها».

وأضافت «فرسخ»، عبر مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هذه المجزرة تضاف إلى المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر.

وأكملت: «الاحتلال الإسرائيلي يؤكد يوميًا، أنه لا وجود لأماكن آمنة في القطاع، حتى الأماكن التي يعلن عنها ويدعو الناس للتوجه إليها، فهو بعد ذلك يستهدف النازحين فيها».

ونوهت إلى أن منطقة المواصي، من المناطق المكتظة بالنازحين، والذين اضطروا للنزوح أكثر من أربع مرات، قائلة إن السكان توجهوا إلى هذه المنطقة بحثًا عن الأمان.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، أوقع عددًا كبيرًا من الأطباء والشهداء، مختتمة: «نتحدث عن عشرات الشهداء حتى هذه اللحظة، ولم يُكشف عن الحصيلة النهائية لأنها تزداد ساعة بساعة».