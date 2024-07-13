رامي جمال: الخوف ينتاب بعض الفنانين من التعامل مع ملحن اتجه للغناء

تحدث المطرب والملحن رامي جمال، عن مخاوف تنتاب الفنانين من التعامل مع ملحن اتجه للغناء، مشيرا إلى أن الاعتقاد السائد هو احتفاظ الملحن بالألحان المميزة لنفسه.

وأكد خلال مقابلة مع برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة «ON E» عُرضت مساء الجمعة، أن هذا المنطق غير صحيح، مشبها الألحان بالهدايا التي لا يمكن أخذها كلها، قائلا: «أنا بأخد مليون هدية بالتأكيد، مش هأخد كل اللي ربنا منحه لي لنفسي».

لكنه أشار إلى أن عددا كبيرا من الفنانين ابتعدوا عنه بعد تحوله من التلحين إلى الغناء.

وعن تعاونه الأخير مع الفنانة إليسا في أغنية «من أول دقيقة» التي جمعتها بالفنان سعد لمجرد، أشاد «جمال» بالفنانة إليسا واصفا إياها بأنها «ألذ» و«أجدع إنسانة في الوسط بلا منافس»، مثمنا ذوقها الفني واختياراتها الناجحة للأغاني.

وشددد على أن اختيار إليسا له ليلحن أغنيتها «ديو» كان بمثابة «ثقة كبيرة» دفعته لبذل قصارى جهده في العمل على الأغنية.

وأعرب عن سعادته بنجاح الأغنية، مشيرا إلى أن تحقيقها 500 مليون مشاهدة على منصة واحدة هو بمثابة «نجاح كامل» بالنسبة له، مقدما شكره لإليسا على ثقتها به.

وأشار إلى أن تلحين أغنية «ديو» كان تحديا كبيرا بالنسبة له، خاصة فيما يتعلق بدمج طبقتي صوت الرجل والمرأة في سلم موسيقي واحد، لافتا أن عملية التلحين استغرقت حوالي 4 أشهر إضافة إلى شهرين للتنفيذ.