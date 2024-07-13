 رئيس الخلود السعودي: نتفاوض مع كهربا.. ونتمنى ضم زيزو - بوابة الشروق
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رئيس الخلود السعودي: نتفاوض مع كهربا.. ونتمنى ضم زيزو

محمد عاطف
نشر في: السبت 13 يوليه 2024 - 1:36 ص | آخر تحديث: السبت 13 يوليه 2024 - 1:38 ص

كشف محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السعودي، عن حقيقة مفاوضات فريقه مع الأهلي لضم الثنائي أليو ديانج ومحمود كهربا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الخليفة في تصريحات تليفزيونية: «هناك مفاوضات مع إدارة الأهلي في الوقت الحالي لضم أليو ديانج، وفي حال إتمام التعاقد مع اللاعب سيتم الإعلان عن الصفقة».

وأضاف: «هناك أيضًا مفاوضات مع بعض اللاعبين الآخرين في الدوري المصري بخلاف أليو ديانج، وكهربا من ضمن اهتماماتنا في الميركاتو ونتفاوض معه حاليًا».

وأتم: «وأتمنى انضمام أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك لفريقنا؛ لأنه سيكون بمثابة جوهرة لفريق الخلود».


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