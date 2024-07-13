بدء الحملة القومية الثانية لتحصين 266 ألفا من رؤوس الماشية بالغرببة

بدأت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، اليوم السبت، تنفيذ فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2024، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى استعداد قطاعات وإدارات المديرية على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ فعاليات الحملة من تجهيز جميع التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب اتباعها خلال أعمال الحملة، والتي ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

وأوضح عبدالعزيز، أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألفا و554 من رؤوس الماشية "الأبقار – الجاموس - الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مطالبا المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.