«مدينة مصر» تتعاقد مع أبو الوفا للمقاولات لتطوير مشروع سراى باستثمارات مليار جنيه

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وقعت شركة مدينة مصر مذكرة تعاون مع شركة أبو الوفا للمقاولات والاستثمار العقارى، لتطوير مشروع سراى متعدد الاستخدامات بمساحة 1330 فدانا أى ما يقارب 5.5 مليون متر مسطح، وذلك بتكلفة استثمارية تتخطى المليار جنيه. وتأتى هذه الاتفاقية فى إطار خطط شركة مدينة مصر الطموحة لتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة ومتنوعة تلبى الاحتياجات المتنوعة للعملاء وتوفر لهم نمط حياة مميزا بالإضافة لتطوير السوق العقارية المصرية.

وتشمل مذكرة التعاون إسناد أعمال تنفيذ المبانى السكنية والأسوار والصرف السطحى للحدائق لعدد 14 مبنى بالمجاورة S2 بمساحة بنائية قدرها 82,527 متر مربع على مساحة أرض قدرها 31,640 متر مربع، ومن المقرر أن تستمر أعمال الإنشاءات حتى سبتمبر 2025.

وقال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر «لدينا رؤية طموحة لتطوير مشروع سراى بفضل موقعه المميز، وتصميمه الفريد، كجزء من التزامنا الراسخ بإنشاء مجتمعات مستدامة فى جميع جوانب عملياتنا».

وأضاف: «شراكتنا مع أبو الوفا للمقاولات هى امتداد لسلسلة نجاحات شركة مدينة مصر فى التعاون مع كيانات موثوقة لديها القدرة على تحقيق استراتيجيتنا ونثق أن هذا التعاون سيضمن تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة، بما يفوق توقعات وتطلعات عملائنا ويحقق لهم قيمة مضافة واستثنائية».