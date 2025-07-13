ضبط مئات الكيلوجرامات من مادة الكبتاجون بقيمة 20 مليون يورو في ألمانيا

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ضبطت الشرطة الألمانية، مئات الكيلوجرامات من مادة الكبتاجون المنشطة في متجر خضراوات بمدينة لاندسبرج في ولاية سكسونيا - أنهالت.

وبحسب بيان مشترك صادر عن الشرطة ومكتب المدعي العام، تُقدَّر القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بأكثر من 20 مليون يورو.

وجاء في البيان: "يُرجح أن تكون هذه واحدة من أكبر عمليات ضبط هذه المادة في ألمانيا".

ووفقا للبيانات، تُجرى تحقيقات ضد المشتبه بهم، وهم غير موجودين حاليا في ألمانيا.

واتضح في إطار التحقيقات أنه تم توريد صناديق تحتوي على ثمار وبذور زيتية، والتي خُبئت فيها المخدارت، إلى متجر الخضراوات.

ووفقا للشرطة، ضُبط أكثر من 20 صندوقا مشبوها أمس السبت.

وبحسب البيانات، جرى فحص جنائي لـ4 من هذه الصناديق حتى الآن، والتي تبين احتواؤها على ما يقارب 300 كيلوجرام من مادة الكبتاجون المنشطة، على شكل حوالي 1.7 مليون قرص.