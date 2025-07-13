دمياط: ضبط مخالفات تموينية وصحية في حملة رقابية على الأسواق

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس عبدالله، حملة رقابية مكثفة على المحال التجارية بمدينة دمياط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة للعمل.

ووفقًا لبيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط، فقد أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، من بينها عدم وجود رخص تشغيل بعدد من المحال، وعدم إعلان أسعار السلع والخدمات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شملت الحملة تحرير عدة محاضر نظافة وشهادات صحية بمعرفة مفتش الأغذية، ومحاضر عدم إعلان أسعار من قبل مفتش التموين، بالإضافة إلى محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وأكد سمير عتريس استمرار الحملات اليومية التي تنفذها الوحدة المحلية في مختلف مناطق المدينة والمركز، تنفيذًا لتعليمات محافظ دمياط، بضرورة تكثيف الرقابة التموينية والصحية، حفاظًا على صحة المواطنين، وضمان وصول السلع والخدمات إليهم بالجودة والأسعار المناسبة.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات تمس مصلحة المستهلك أو تخل بالقوانين المنظمة للعمل داخل الأسواق والمحال التجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية.