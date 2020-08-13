الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحًا بشأن توجيه مطار دبي إنذارا لها

أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية توضيحًا بشأن ما نشر عن توجيه مطار دبي إنذارا لها، لوجود حالة مصابة بفيروس "كورونا" بين المسافرين.



وأوضحت الشركة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس - أن المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت تقديم إدارة مطار دبي إنذارا إلى الناقل الوطني بسبب الاشتباه بنقل أحد المسافرين المصابين بفيروس "كورونا"، لاصحة لها.



وأشارت إلى أن الخطوط الجوية العراقية كانت وما زالت ملتزمة بجميع الإجراءات الصحية والوقائية والتعليمات الصادرة من قبل سلطة الطيران المدني العراقي وسلطات الطيران الإقليمية والدولية، وتحديدًا ما يتعلق بفحص (PCR) الخاص بإثبات سلامة المسافر وعدم حمله عدوی الوباء قبل الصعود إلى الطائرة وكذلك تعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلة والتزام الطواقم بالإجراءات الوقائية.



ودعت الشركة وسائل الإعلام والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي إلى التأكد من المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم تضليل الرأي العام، كما جددت إدارة الشركة دعوتها للمسافرين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات المتبعة في المطارات المحلية والخارجية؛ حفاظًا على الصالح العام.