 العدوي حكما لمباراة المصري والإسماعيلي - بوابة الشروق
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العدوي حكما لمباراة المصري والإسماعيلي

محمد مجدي
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 11:50 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 11:50 م

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم تحكيم مباراة المصري والإسماعيلي، والتي ستُقام غدا الجمعة، لحساب الجولة الـ19 على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من: أحمد العدوي حكم ساحة، ويعاونه كلا من مصطفى عطية، أحمد رشدي وأحمد العباسي حكم رابع.

أما طاقم حكام تقنية الـ«VAR» هم: خالد الغندور وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.

ويحتل المصري المركز الـ10 برصيد 20 نقطة من 5 فوز، 5 تعادلات و7 هزائم، فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 6 فوز، 4 تعادلات و8 هزائم.


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