تنسيقية شباب الأحزاب: الانتخابات هي التوقيت الذي يشجع الجميع على التواصل مع فئات المجتمع

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن مجلس الشيوخ يضم مجموعة من الخبراء والباحثين والمتخصصين ممن يحملون ملفات هامة لقضايا مختلفة.

وأضافت في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن القوانين التي تُحال لمجلس الشيوخ طبقًا للقانون، تمس السيادة المصرية، مشيرة إلى أن الانتخابات هي التوقيت الذي يشجع جميع الأحزاب على التواصل مع فئات المجتمع.

وذكرت أن التنسيقية وفرت منصة للحوار بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة والوسط، بالإضافة إلى دورها في العديد من المبادرات لدعم الوطن، منها مبادرة لتوفير المستلزمات الطبية خلال جائحة كورونا.

وبدأ المصريون في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الثاني والأخير من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.