 النمسا ترحب بالخطوة التاريخية بإعلان الإمارات التطبيع الكامل مع إسرائيل - بوابة الشروق
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النمسا ترحب بالخطوة التاريخية بإعلان الإمارات التطبيع الكامل مع إسرائيل

هديل هلال
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 9:22 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 9:32 م

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن ترحيبها بالخطوة التاريخية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بإعلان التطبيع الكامل ما بين إسرائيل والشرق الأوسط.

وقالت «الخارجية النمساوية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن خطوة الإمارات تهدف إلى مزيد من السلام والازدهار بالمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، اليوم الخميس بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.

 

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