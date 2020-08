النمسا ترحب بالخطوة التاريخية بإعلان الإمارات التطبيع الكامل مع إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن ترحيبها بالخطوة التاريخية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بإعلان التطبيع الكامل ما بين إسرائيل والشرق الأوسط.

وقالت «الخارجية النمساوية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن خطوة الإمارات تهدف إلى مزيد من السلام والازدهار بالمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، اليوم الخميس بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.

Austria welcomes the announcement of full normalization of relations between #Israel and the #UAE as a historic step towards a more peaceful and prosperous Middle East.