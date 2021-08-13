نائب: نشهد عصرا غير مسبوق في خلق كوادر بكافة مفاصل ومؤسسات الدولة

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي آمن بأن الشباب المصري قادر على تحمل المسؤولية الوطنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن الدولة المصرية أطلقت في 2016 المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب ليتمكن من أن يكون موجودًا دوائر صنع القرار.

وأشار إلى أن مصر تشهد حاليًّا عصرًا غير مسبوق في خلق كوادر في كافة مفاصل ومؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الشباب المصري أصبح مؤهلًا بعدما خاض برامج تدريبية وتأهيلية عديدة، بما يبعث برسالة بأن مصر بها أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.

ولفت إلى أن الشباب المصري حاضر في مناصب مهمة مثل نواب المحافظين ومعاونين للوزراء، إلى جانب النواب الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن هذه التجربة المصرية استطاعت في فترة زمنية قليلة أن تثبت جدارة الشباب المصري بشكل كبير.

في الوقت نفسه، أكّد درويش أن هذه الطفرة الكبيرة تُلقي على الشباب مسؤولية كبيرة من أجل إنجاح التجربة، مشدّدًا على أن الشباب نجح في اكتساب ثقة الشارع المصري بشكل كبير.

وأعرب عن أمنيته في أن يستمر الشباب في هذه المسيرة، بالنظر إلى الإرادة السياسية الحقيقية الساعية إلى تمكين الشباب الذي ضرب أروع الأمثلة في ثورة 30 يونيو، وتصدّى شأنه شأن شرائح الشعب المصري لمخططات الإرهاب والتطرف ومحاولة تقزيم الوطن.

وتابع: "مصر الآن لديها شباب يبني الوطن.. نرى ذلك في مبادرة حياة كريمة وفي المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية".

وكان الرئيس السيسي، قد وجه يوم الخميس، تحية للشباب في ذكرى اليوم العالمي للشباب، وقال: "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخًا استثنائيًا من العمل والبناء والنهوض".

وأضاف الرئيس: "ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم؛ ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة.. بشبابها تحيا مصر".