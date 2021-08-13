لايبزج يتوقع مباراة قوية مع ماينز بالدوري الألماني رغم حالات الإصابة بكورونا

توقع جيسي مارش المدير الفني لفريق لايبزج، منافسة قوية من ماينز في المباراة الأولى للفريقين ضمن منافسات المرحلة الافتتاحية من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) والمقرر لها بعد غد الأحد، وذلك رغم تعرض الأخير للعديد من حالات العدوى بين صفوفه واضطرار اللاعبين إلى العزل.

وقال مارش، اليوم الجمعة: "المعلومات غير واضحة، نحن نعرف لاعبا واحدا فقط لن يلعب، لكننا نستعد كما لو أن كل لاعبي ماينز متاحين للمشاركة".

ويبرز اسم كريم أونيسيو مهاجم ماينز كواحد من ثلاثة لاعبين أصيبوا بكورونا، فيما تعرض بو سفينسون مساعد المدرب للعدوى أيضا.

ولم يكشف سفينسون نفسه عن أي تفاصيل بخصوص الغائبين، اليوم الجمعة، وذلك رغم تأكيدات مدير الكرة كريستيان هايدل على أنه بالإضافة للمصابين بالعدوى هناك ثمانية لاعبين واثنين من المدربين اضطروا للخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما كمخالطين للمصابين.

وقال هايدل: "سترى يوم الأحد من سيكون غير متواجد".

ولا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا في فريق لايبزج، لكن أليكساندر سورلوث مهاجم الفريق مريض، فيما تعرض الثنائي الدولي الألماني بنيامين هينريكس ومارسيل هالستينبرج للإصابة.

وسيعود مارسيل سابيتزر قائد الفريق والمرتبط بالانتقال إلى بايرن ميونخ، للمشاركة مع الفريق بعدما غاب عن المواجهة التي فاز بها الفريق على زانتهاوزين في بطولة كأس ألمانيا.

وحل مارش مدربا لفريق لايبزج بدلا من جوليان ناجلسمان الذي انتقل لتدريب بايرن ميونخ، حيث سيبدأ الموسم بمواجهة غريبة في ظل الصعوبات التي يعاني منها منافسه ماينز.

وقال سفينسون: "كان ذلك اسبوعا صعبا للغاية علينا وكان من غير الممكن التركيز على كرة القدم، كان الأمر مختلفا هذا الاسبوع عن أي موقف آخر عايشته في مسيرتي".