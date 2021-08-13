«يويفا» قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في موسم الدوري الأوروبي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم من بطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج»، موسم 2020-2021.

وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من، والذي يقام يوم 26 أغسطس الجاري في إسطنبول.

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في كل مركز على النحو التالي:

البرتغالي برونو فيرنانديز والأوروجوياني إدينسون كافاني من مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى الإسباني جيرارد مورينو من فياريال.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في الموسم الماضي أيضًا من بطولة دوري أبطال أوروبا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: ثيبو كورتوا (ريال مدريد)- إيدرسون (مانشستر سيتي)- إدوارد ميندي (تشيلسي)

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا (تشيلسي)- أنطونيو روديجير (تشيلسي)- روبن دياز (مانشستر سيتي)

خط الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)- جورجينيو (إيطاليا)- نجولو كانتي– (تشيلسي)

الهجوم: إيرلينج هالاند (بروسيا دورتموند)- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ).

وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، بعد الفوز على مواطنه مانشستر سيتي في النهائي بنتيجة 1-0، قبل أن يتوج بالسوبر الأوروبي عقب الفوز على فياريال الإسباني، صاحب لقب الدوري الأوروبي يوم السبت الماضي.