جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ589 مليونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 589 مليونا و249 ألفا و795 إصابة.



وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و433 ألفا و434 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 92.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.1 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و36 ألف وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ681 ألفا و253 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و996 وفاة.