رد فعل متحفظ من مستشار ألمانيا على توريد صواريخ تاوروس لأوكرانيا

صدر رد فعل متحفظ من المستشار الألماني أولاف شولتس تجاه احتمالية تسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس" لأوكرانيا.

وقال شولتس في "مقابلة الصيف" مع برنامج "برلين ديركت" (برلين مباشر) بالقناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف) إنه مثلما كان يحدث في الماضي سوف تفحص الحكومة الألمانية كل قرار على حدة بعناية فائقة.

وأضاف أن ألمانيا تستمر في جعل الأمر صعبا، وأشار إلى أن انطباعه هو أن المواطنات والمواطنين يرون بأغلبية عظمى أن ذلك أمرا صائبا للغاية، وأكد قائلا: "يجب دراسة القرارات بعناية دائما.. وسوف أواصل القيام بذلك، وقول ذلك بشكل واضح تماما أيضا".

وتابع شولتس: "إننا منشغلون بجميع القضايا التي يتم جلبها إلينا وسيمكننا قول شيء حيالها، عندما يكون هناك شيء يمكنه قوله".

وأضاف المستشار الألماني أن بلاده هي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر دعما لأوكرانيا، وقال: "نقوم بفعل ذلك بصفة خاصة من خلال دبابات ومدفعية. وقمنا بذلك من خلال كثير من الدفاع الجوي".

وأشار شولتس إلى الشكر الذي وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لألمانيا على إرسال منصتي إضافيتين لإطلاق صواريخ باتريوت.

وتواصل أوكرانيا ضغطها على الحكومة الألمانية من أجل توريد صواريخ من طراز "تاوروس" لكييف من أجل الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إن أوكرانيا بحاجة لهذه الصواريخ "كي تنقذ حياة عدد أكبر من الجنود والمدنيين الأوكرانيين وللإسراع من تحرير مناطقها".