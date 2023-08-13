بونو يرد على انتقاله لريال مدريد

حسم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، من الانضمام إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث النادي الملكي على حارس مرمى بديلا للبلجيكي تيبو كورتوا، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغياب عن الملاعب لفترة طويلة.

وارتبط اسم بونو بالانضمام إلى ريال مدريد، قبل أن يتم استبعاد من خيارات الفريق الأبيض واقتراب الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي من حراسة عرين الميرنجي.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة «آس» الإسبانية، بدأ بونو بالاستعداد للتفاوض مع بايرن ميونيخ بعد أن قدم الأخير عرضا له، للانضمام إليه خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونيخ قدم عرضا يبلغ 15 مليون يورو لضم ياسين بونو، لكن إدارة نادي إشبيلية وضعت شرطا من أجل ترك الحارس المغربي وهو وصول العرض إلى 20 مليون ويور لكي يوافق الفريق الأندلسي من رحيل بونو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد استبعد التعاقد مع ياسين بونو لسببين الأول مغالاة ناديه في سعر بيعه، والثاني هو غياب اللاعب عن المشاركة لمدة شهر نظرا لتواجده رفقة أسود الأطلس في منافسات كأس الأمم الإفريقية.