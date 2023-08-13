نيجيريا: مقتل 4387 شخصا في حوادث طرق خلال الأشهر الستة الأولى من العام

ذكر مسؤول نيجيري أن إجمالي 4387 شخصا لقوا حتفهم بسبب حوادث الطرق، في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.



وهذا يعني متوسط 731 شخصا في الشهر وحوالي 24 في اليوم.



جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة الاتحادية للسلامة على الطرق، حسب صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.



وأضاف البيان "أنه في الفترة من يناير حتى يونيو، لقي إجمالي 4387 شخصا حتفهم، نتيجة لحوادث مرورية. وتابع البيان أن 14 ألفا و108 أشخاص أصيبوا، بسبب الحوادث، في نفس الفترة.



وأشار البيان إلى أن "هذه الحوادث وقعت نتيجة لرحلات ليلية، والإرهاق ومخالفة الطريق، والتجاوز الخطير واستخدام إطارات بالية منتهية الصلاحية والسرعة".