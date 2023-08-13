شركات سويسرية تبحث عن طرق بديلة لنقل البضائع بعد خروج قطار شحن عن مساره

تبحث الشركات السويسرية عن طرق بديلة لنقل البضائع، بعد خروج قطار شحن عن مساره، هذا الأسبوع، على محور السكك الحديدية بين الشمال والجنوب، لنفق "جوتهارد" في سويسرا، حسب صحيفة "إن زيد آم سونتاج".

ويتأثر بائعو البقالة السويسريون، الذين يعتمدون بشكل عام على السكك الحديدية لنقل البضائع، على هذا النحو بإغلاق النفق، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة السويسرية أنه على المدى القصير، تحولت شركتا "كوب" و"ميجروس" للبيع بالتجزئة إلى الطرق لنقل البضائع في الاتجاهين.

وقالت شركة "كوب" للصحيفة أن التكاليف الإضافية الناجمة عن ذلك، لا يمكن حسابها، لكنها قالت إن الإمداد مضمون لجميع المتاجر.

والنفق، الذي يربط بين شمال وجنوب أوروبا ويبلغ طوله 57 كيلومترا (35 ميلا) هو أطول ممر للسكك الحديدية في العالم.