وصول نحو 1000 مهاجر لجزيرة لامبيدوسا الإيطالية عبر البحر المتوسط

وصل نحو ألف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية منذ أمس السبت، وذلك بعد عبور البحر المتوسط على متن قارب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الأحد.

ونقلت قوات خفر السواحل الإيطالية صباح اليوم نحو 270 شخصا على متن ست سفن للشاطئ. وقد وصل 718 شخصا على متن 27 قاربا للجزيرة، على بعد 130 كيلومترا شرق تونس.

وقالت وكالة انسا إن المهاجرين جاءوا من الكونغو وكوت ديفوار وبوركينا فاسو والكاميرون وغينيا ونيجيريا والسنغال ومالي، ويعتقد أنهم انطلقوا من مدن صفاقس وقابس والمهدية التونسية.

ويكتظ مركز الاستقبال في لامبيدوسا، الذي يتسع لـ400 شخص، بالمهاجرين منذ أسابيع، ويأوي حاليا أكثر من ألفي مهاجر.

وتعتزم إيطاليا نقل المئات إلى صقلية على متن سفن.

ووصل أكثر من 96 ألفا و300 إلى إيطاليا عبر الطرق الخطيرة من خلال البحر المتوسط هذا العام حتى الآن، مقارنة بـ45 ألفا و700 العام الماضي، بحسب وزارة الداخلية في روما.