مقتل 18 إرهابيا في عملية عسكرية جنوب غرب الصومال

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أعلن ضابط صومالي، مقتل 18 إرهابيا من "مليشيات الشباب" في عملية عسكرية بمحافظة شبيلي السفلى جنوب غرب البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الأحد، أجرى الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع أصدقاء الصومال الدوليين عملية عسكرية مخططة في منطقتي بلد الأمين وبلد الكريم التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى، وذلك بعد تلقي معلومات تفيد بأن عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية كانت تتجمع سراً في مزارع بهذه المناطق".

وذكرت أن "القوات المسلحة أحكمت سيطرتها بالكامل على المناطق التي جرت فيها العملية، حيث تقوم بعمليات تمشيط لتعقب فلول العدو الإرهابي".