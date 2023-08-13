تصدع 3 طوابق إثر نشوب حريق بعقار غربي الإسكندرية

تصدعت 3 طوابق من العقار رقم 4 شارع السباعي، منطقة كوم الشقافة، منطقة كرموز، غربي الإسكندرية، أمس السبت، إثر نشوب حريق، جراء حدوث ماسٍ كهربائي، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات حي غرب، حول بلاغًا بنشوب حريق بعقار قديم، مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، وتم إخلائه بشكل عاجل من السكان، لما يمثله من خطورة داهمة على حياتهم.

وبانتقال، الشرطة، رفقة الحماية المدنية، وسيارة إسعاف، ومسئولي الحي إلى موقع العقار، تبين من المعاينة والفحص الأولي نشوب الحريق الذي امتد لـ3 طوابق ما تسبب في تصدع العقار، وتضرر 4 أسر.

تم السيطرة على النيران، بإخمادها وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.