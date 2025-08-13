الشرطة الأمريكية: منفذ هجوم تارجت أطلق النار عشوائيا ومريض عقليا

قالت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الرجل من تكساس الذي أطلق النار وقتل ثلاثة أشخاص في موقف سيارات متجر "تارجت"، بينهم طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وجدها، فعل ذلك دون استفزاز وفتح النار بشكل عشوائي.

وقالت الشرطة إن إيثان نينيكر/32 عاما/ أطلق النار فقتل موظفا في "تارجت" كان يجمع عربات التسوق في موقف السيارات، ثم قتل رجلا وحفيدته قبل أن يسرق سيارتهما.

وقالت قائدة الشرطة ليزا ديفيس إن نينيكر لديه تاريخ من مشاكل الصحة العقلية، لكنها قالت إنها لم تكن على علم بأي تشخيص محدد. وقال الرقيب في شرطة أوستن ناثان سيكستون إن الضحايا تم اختيارهم بشكل عشوائي.

وأدى العنف إلى فرار موظفي المتجر والمتسوقين للبحث عن مكان للاحتماء. وقالت الشرطة إنه سرق سيارتين خلال هروبه الذي انتهى باعتقاله على الجانب الآخر من المدينة.

وتظهر سجلات المحكمة على الإنترنت أن نينيكر لديه تاريخ من الاعتقالات بتهم العنف المنزلي والاعتداء. واحتجز اليوم الثلاثاء بتهمة القتل العمد. ولا تدرج سجلات السجن محاميا له.

وتم اعتقال نينيكر عدة مرات في السنوات الأخيرة في كل من مقاطعة ترافيس، التي تشمل أوستن، ومقاطعة ويليامسون المجاورة.

جاء إطلاق النار أمس الاثنين في الوقت الذي كان فيه التسوق كثيفا استعدادا للعودة إلى المدارس قبل العام الدراسي القادم.

ويأتي إطلاق النار في تارجت بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من هجوم في متجر وول مارت في ميشيجان. وقد تم توجيه تهم بالإرهاب وتهم متعددة بمحاولة القتل إلى رجل متهم بطعن 11 شخصا في متجر ترافيرس سيتي في 26 يوليو.