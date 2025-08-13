رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو مرتبك وفقد القدرة على التعامل مع الوضع في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بكلمات حادة بصورة غير معتادة، حيث وصف أحدث هجمات على قطاع غزة بغير المقبولة مطلقا.

وقال للصحفيين اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن نتنياهو مرتبك وفقد القدرة على التعامل مع الوضع في غزة.

وأضاف أنه طالما تجاهلت إسرائيل مناشدات المجتمع الدولي بدخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى غزة، فإنها وبالتالى تخاطر بوقوع المزيد من الكوارث.

وأشار إلى أن نيوزيلندا بعيدة للغاية عن إسرائيل وليس لديها علاقات تجارية مع إسرائيل الإ بالكاد.

وأكد لوكسون، أن التهجير القسري للسكان وضم قطاع غزة سوف يعدان انتهاكا للقانون الدولي.

وتدرس الحكومة في ولينجتون، الانضمام لدول مثل فرنسا وكندا وأستراليا في الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وحذر لوكسون، من أن التطورات الأخيرة يمكن أن تدمر مسار حل الدولتين.