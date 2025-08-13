المتحف المصري بالتحرير يعرض واجهة نادرة من مقابر العمارنة تحمل خراطيش باسم المعبود آتون

يعرض المتحف المصري بالتحرير واجهة جنائزية فريدة تم العثور عليها داخل إحدى مقابر الأفراد بمنطقة العمارنة، تعود إلى عصر الملك إخناتون من الأسرة الثامنة عشرة (حوالي 1351–1334 ق.م).

وبحسب المتحف، تُظهر الواجهة تمثيلاً نادراً لخراطيش ملكية تحمل أسماء المعبود "آتون"، في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، حيث جرت العادة أن تُخصص الخراطيش لأسماء الملوك فقط.

وتابع: وتُصوّر القطعة إخناتون وعائلته وهم يتعبدون لآتون على جانبي الواجهة، ما يعكس الطابع الديني الفريد لتلك الحقبة.

القطعة، المصنوعة من الحجر الجيري الملون، خضعت مؤخراً لعملية ترميم دقيقة واستكمال جزئي، وأُدرجت تحت رقم السجل 65041 ضمن مقتنيات المتحف.

ويُعد عرضها فرصة نادرة للجمهور لاكتشاف ملامح من عقيدة آتون التي ميّزت فترة حكم إخناتون، أحد أكثر الفراعنة إثارة للجدل في التاريخ المصري القديم.

ويعكس هذا الكشف الأثري مدى التغيير الجذري الذي أحدثه إخناتون في الفكر الديني المصري، من خلال نقل مركز العبادة إلى "آتون" كمعبود أوحد، وهو ما تجسده هذه الواجهة بوضوح من خلال حضور اسمه داخل خراطيش، في دلالة على رفع مكانته إلى مرتبة الملكية أو الإلهية العليا.

من جانبهم، أكد القائمون على المتحف أن عرض هذه القطعة يأتي في إطار خطة متكاملة لإبراز الكنوز الأثرية التي تروي جوانب غير تقليدية من الحضارة المصرية، مشيرين إلى أن الواجهة تحظى باهتمام واسع من الزوار والباحثين نظراً لندرتها وقيمتها الفنية والتاريخية.