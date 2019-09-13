 الأمم المتحدة تأسف من موافقة المحكمة الأمريكية العليا على الحد من طلبات اللجوء - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تأسف من موافقة المحكمة الأمريكية العليا على الحد من طلبات اللجوء

جنيف - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 7:22 م | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 7:22 م

نبهت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إلى أن موافقة المحكمة الأمريكية العليا على الحد من طلبات اللجوء المهاجرين وافدين من أمريكا الوسطى قد تكون له تداعيات كارثية على بعضهم.

وقال أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في جنيف، أوردته قناة "فرانس 24": "نأسف لما سيخلفه تطبيق هذا القرار على طالبي اللجوء" ، مضيفا أن أي شخص يفر من العنف أو الاضطهاد يجب أن يستفيد من آليات لجوء تامة وفاعلة وأن يتمتع بحماية دولية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى احتواء وصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية لبلاده.

واعتبرت المحكمة العليا - الأربعاء الماضي - أن قرار إدارة ترامب الذي يجبر معظم المهاجرين على طلب حق اللجوء في دولة أخرى عبروها خلال توجههم إلى الولايات المتحدة، سيعمل به مؤقتا فيما تستمر المعركة القضائية.

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