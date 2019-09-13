مطار هيثرو يعمل بكامل طاقته بعد احتجاز نشطاء يطلقون طائرات مسيرة

أعلن مطار هيثرو الأكثر ازدحاما في بريطانيا أنه "يعمل بكامل طاقته" في وقت مبكر من اليوم الجمعة حيث فرضت الشرطة أمر تفريق مدته 48 ساعة واحتجزت مزيدا من المشتبه بهم لمنع المحتجين المعنيين بتغيير المناخ من تعطيل الرحلات الجوية بطائرات مسيرة حسب خطتهم.

وكتب المطار في عبر موقع تويتر: "مدارج المطار لا تزال مفتوحة لدينا وتعمل بكامل طاقتها رغم محاولات تعطيل المطار من خلال الاستخدام غير المشروع للطائرات المسيرة في احتجاج على مقربة من المطار".

وقالت شرطة العاصمة لندن إن الضباط القوا القبض على رجلين داخل محيط المطار في وقت مبكر من اليوم "للاشتباه في تآمرهم لاحداث حالة إزعاج عام فيما يتعلق بالتشغيل في مطار هيثرو".

وذكرت الشرطة أنه تم فرض أمر التفريق على المطار والمنطقة المحيطة به "لمنع النشاط الإجرامي الذي يشكل خطرا كبيرا على السلامة والأمن في المطار".

وقالت مجموعة "هيثرو بوز" إنها تعتزم إجبار السلطات على تعليق الرحلات في هيثرو "كرد فعل على عدم إحراز الحكومة تقدما بناء في مجال المناخ، والظروف البيئية الطارئة التي أعلنها البرلمان في الأول من أيار/ مايو".

وكتبت "هيثرو بوز" عبر موقع تويتر أن المطار كان "يستخدم تشويش الإشارات لإحباط تحليق الطائرات (المسيرة) مبكرا".

وذكرت الشرطة أن قواتها اعتقلت سبعة مشتبه بهم آخرين أمس الخميس على خلفية ذات الاتهامات الموجهة إلى الشخصين اللذين تم القبض عليهما في المطار.

وقال نائب مفوض شرطة العاصمة، لورانس تايلور: "تهدف خطتنا لحفظ الأمن إلى منع الأنشطة الإجرامية التي تمثل خطرا كبيرا على الأمن والسلامة في المطار, وعلى آلاف المسافرين الذين سيستخدمونه".