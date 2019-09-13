الكرملين: نلاحظ تحسنا في العلاقات الروسية الأوكرانية

أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، ظهور تغيرات إيجابية في مناخ العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن تبادلتا السجناء السبت الماضي، واصفًا الصفقة بـ"خطوة إنسانية لها أهمية سياسية".

وأضاف أوشاكوف - خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم" - "إن ذلك (تبادل المحتجزين) خطوة هامة جدا ونأمل بأن تساعد على إقامة علاقات طبيعية بين بلدينا".

وأنجزت موسكو وكييف عملية واسعة تعد "تاريخية" لتبادل المحتجزين يوم 7 سبتمبر الجاري بصيغة "35 مقابل 35".

وشملت الصفقة من الجانب الروسي 24 بحارًا أوكرانيًا احتجزوا لدى روسيا بعد خرقهم حدود البلاد في مضيق كيرتش، في نوفمبر العام الماضي، وأوكرانيين آخرين متهمين في روسيا بالإرهاب.

بالمقابل، كان ضمن قائمة الذين أفرجت عنهم أوكرانيا، رئيس الفرع الأوكراني لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، كيريل فيشينسكي، المحتجز لدى كييف منذ مايو 2018 بتهمة خيانة الدولة ودعم جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين ذاتيا في شرق أوكرانيا. كما تضمنت القائمة فلاديمير تسيماخ، القائد السابق للدفاعات الجوية في مدينة "سنيجنويه" في جمهورية دونيتسك، والذي أدرجته النيابة العامة الهولندية يوم 11 سبتمبر في قائمة المشتبه بهم ضمن قضية تحطم الطائرة الماليزية "بوينغ MH17" في أجواء دونيتسك عام 2014.