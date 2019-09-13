مهرجان تورنتو يلغي حفل الختام والإعلان عن الجوائز عبر السوشيال ميديا

أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، المنعقد في الفترة ما بين (5 و 15) سبتمبر الجاري، إلغاء حفل الختام وتوزيع الجوائز للدورة الـ44، المقرر الأحد المقبل، والإعلان عن الفائزين بجوائز هذا العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان، سواء جائزة اختيارات الجمهور أو لجنة الحكام.

اتخذت إدارة مهرجان تورنتو هذا القرار بعد مغادرة العديد من صناع الأفلام والنقاد المدينة الكندية بحلول اليوم العاشر للمهرجان، وإذاعة الجوائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمنح صناع الأفلام والجماهير فرصة للاحتفال والمشاركة بفرحة الفوز في نفس الوقت.

وأعلن المهرجان عن فوز فيلم "مارتن إيدن- Martin Eden"، للمخرج بيترو مارسيلو، بجائزة منصة تورنتو السينمائي، وفاز الفيلم بجائزة مالية قيمتها 20 ألف دولار كندي، وتدور أحداث الفيلم الإيطالي، حول مارتن إيدن الذي يكافح للارتقاء على الظروفة الاجتماعية القاسية وتحقيق مكانة عالية له بين النخبة الأدبية.

في الوقت نفسه منحت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (FIPRESCI)، جائزة "فيبرسكي" للاستكشاف إلى هيذر يونع من أجل فيلمها Murmur، التي يتحدث عن سيدة تقدم خدمة مجتمعية في مأوى للحيوانات المحلية تجبر على التخلص من كلب مسن، ورأت اللجنة أن الفيلم يدور حول رواية مثيرة للإعجاب ودقيقة في تفاصيل.

أما جائزة "فيبرسكي" للعروض الخاصة فذهبت إلى فيلم المخرجة البريطانية كوكي جيدرويك "How to Build a Girl"، وتدور أحداثه حول فتاة مغامرة تنتقل إلى لندن وتحصل على وظيفة ناقدة موسيقية وتقضي رحلة شيقة في إطار كوميدي بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.