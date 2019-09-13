واشنطن تفرض عقوبات مالية على كيانات كورية شمالية متورطة في شن هجمات إلكترونية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات مالية على كيانات كورية شمالية متورطة في شن هجمات إلكترونية تعرضت لها بنى تحتية رئيسية في العالم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالي، ومعروفة في أوساط صناعة الأمن المعلوماتي.

وأشارت الوزارة إلى أن المجموعات الثلاث، هي لازاروس جروب وبلونوروف وأندارييل، مشيرة إلى أنها متورطة في زرع فيروسات أو اختلاس أموال.

ومن بين الهجمات التي شنتها الكيانات المستهدفة بالعقوبات الأميركية، هجمات "واناكراي" التي طالت مستشفيات بريطانية في عام 2017 والمصرف المركزي في بنجلادش في 2016.