جونسون يعرب عن «تفاؤل حذر» بشأن إمكانية التوصل لاتفاق بين بروكسل ولندن لتسهيل البريكست

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة أنه لايزال "متفائلا على نحو يتسم بالحذر " بشأن إمكانية موافقة بروكسل ولندن على اتفاق في اللحظة الأخيرة لتسهيل انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر المقبل.

قال جونسون "سوف نرى إلى أين سيفضي الأمر"، مشيرا إلى المحادثات المعتزمة مع رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلون يونكر في لوكسمبورج الإثنين المقبل .

وذكر عقب كلمة ألقاها في شمالى إنجلترا : "أنا متفائل بحذر ولكن أيا كان ما سيحدث سوف ننسحب من (الاتحاد الأوروبي) في 31أكتوبر".

وأضاف أن حكومته "تعمل بشكل جاد لا يصدق للتوصل لاتفاق".

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار في حوار مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (أر تي إيه) في وقت سابق من اليوم الجمعة: " الفجوة كبيرة جدا" بين بروكسل ولندن بشأن التوصل لاتفاق بريكست محتمل.

وردا على سؤال بشأن ثقته في جونسون، وسط اتهامات من نواب المعارضة البريطانية من أنه يقدم مجرد كلام بشأن محادثات الخروج، في حين أنه يجهز لعملية بريكست دون اتفاق، قال فاردكار: "أثق به... أعتقد أنه عندما يقول إنه يريد التوصل لاتفاق بشأن بريكست، فهو يتصرف بحسن نية، وفرق العمل لدينا على تواصل ونحن نستكشف ما هو ممكن".

وذكر فاردكار "الفجوة شاسعة، وسنكافح حتى اللحظة الأخيرة من أجل التوصل لاتفاق، ولكن بدون أي تكلفة، وفي الوقت نفسه، نحن نعد البلاد من أجل الخروج بدون اتفاق إذا ما انتهينا إلى هذا السيناريو".

واجه جونسون اليوم الجمعة المزيد من الدعوات المنادية باستدعاء البرلمان بعدما قضت المحكمة العليا الإسكتلندية بأن تعليقه للبرلمان غير قانوني.

وجرى انتقاده أيضا لعدم الإذعان لأمر من البرلمان لنشر وثائق تفصل كيف قرر تعليق البرلمان وكيف جمعت الحكومة تقييم أثره على بريكست بدون اتفاق محتمل.

وألمح جونسون مجددا اليوم الجمعة إلى أنه يمكن أن يتجاهل قانونا جديدا تم تصميمه لتأجيل البريكست ومنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال جونسون: "أعتقد أن شعب هذا البلد يريدنا أن ننتهي من البريكست".