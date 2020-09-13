السومة : أثق في قدرة زملائي على تحقيق نتائج طيبة بدوري أبطال آسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد السوري عمر السومة هداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي على ثقته في زملائه وقدرتهم على تحقيق نتائج طيبة خلال منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال السومة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه أمام الشرطة العراقي المقرر اقامتها غدا :"لدينا عدد من الغيابات، لكن اللاعبين المتواجدين على قدر التحدي، ونحن مصممون على الفوز والتأهل إلى دور الستة عشر".

واضاف السومة: "خسرنا عنصرا مهما في الفريق وهو ألفيس ساريتش لكن إن شاء الله يوجد لاعبون بإمكانها القيام بنفس دوره".

وكان لاعب الوسط البوسني الفيس ساريتش تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي أمام الرائد في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).