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مصدر دبلوماسي مغربي ينفي مزاعم عن إقامة خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل

العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي محمد السادس
(د ب أ)
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 3:27 ص | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 3:27 ص

نفى مصدر دبلوماسي مغربي رفيع المستوى، نفياً قاطعاً، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بخصوص الإعلان عن رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.

وأوضح المصدر الدبلوماسي، في تصريح حصري لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المعطيات التي جرى تداولها طيلة اليوم بشأن قرب الإعلان عن إقامة خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل "مجرد أخبار عارية من الصحة، ولا وجود لأي اتفاق في هذا الإطار".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نسبة إلى مصادرها، أنه من المقرر أن تعلن إسرائيل والمغرب عن رحلات جوية مباشرة كجزء من الخطوة التالية في إطار الجهود الأمريكية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب لتسهيل عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

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