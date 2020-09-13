الحكومة الإسرائيلية تصوت اليوم لفرض إغلاق شامل لاحتواء تفشي كورونا

تصوت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة من ثلاث مراحل تتضمن فرض إغلاق شامل لاحتواء تفاقم تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن المرحلة الأولى تتضمن تعطيل نشاط جهاز التعليم اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، حيث سيجري التعليم عن بعد قدر الإمكان، وابتداء من يوم الجمعة المقبل في الساعة السادسة صباحا سيفرض إغلاق شامل على جميع أنحاء إسرائيل لمدة أسبوعين، ولن يسمح لأي شخص خلال هذه الفترة بالابتعاد عن منزله لمسافة تزيد عن 500 متر.

كما سيحظر تجمع أكثر من عشرين شخصا على الأكثر في المناطق المفتوحة وعشرة أشخاص داخل المباني حتى في الصلوات.

وفي المرحلة الثانية، التي ستستمر هي الأخرى لمدة أسبوعين، سيتم تخفيف القيود بعض الشيء في حال انخفاض عدد الإصابات اليومي.

أما في المرحلة الثالثة فستعود الحياة إلى مسارها الطبيعي بالتوازي مع فرض بعض القيود.

وسيعتمد الانتقال من مرحلة إلى أخرى على التطورات التي سيشهدها الوضع الوبائي.

ومن المفترض أن تصادق الحكومة على الخطة اليوم، قبل أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للمشاركة في مراسم توقيع اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين.

وهدد وزير الإسكان يعقوب ليتسمان، من حزب "يهدوت هتوراة"، بالاستقالة من الحكومة، حال تقرر فرض الإغلاق الشامل خلال الأعياد اليهودية، التي تبدأ الجمعة القادمة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير للقناة الثانية عشر الإسرائيلية أن ليتسمان يرى أن فرض قيود في هذا التوقيت "لا يحترم الأعياد اليهودية".