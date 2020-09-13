رؤساء مدن كفر الشيخ يتابعون حملات المرافق الحيوية بالمحافظة

أشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، على استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من تغطية المصرف، ابتداءً من مستشفى قلين المركزي، وحتى كوبري المزلقان، مؤكداً ضرورة الانتهاء من الأعمال، طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على المرور اليومي ومتابعة المصالح الحكومية ليلاً، حيث تم المرور على المستشفى المركزي، ومحطات الصرف الصحي، وشركة الكهرباء، للتأكد من حضور النوبتجية الليلية بها، والقيام بالعمل على أكمل وجه، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير صفايات الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطوبس.

ومن ناحيته، أشرَف اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال إصلاح بعض أخطار الصرف بشوارع القرى، بالإضافة إلى معالجة وإصلاح الانفجار المفاجئ لخط مياه شرب 16 بوصة بعزبة عبد الله بشابة بطريق سيدي سالم، فضلاً عن متابعة أعمال تطهير المصارف والترع، وذلك بالتنسيق مع الري والصرف.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية ليلًا، حيث تم متابعة أعمال النوبتجية الليلية، والمرور الليلي على محطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من حضور النوبتجية الليلية بهم، والقيام بالعمل على أكمل وجه، بالإضافة إلى تسليك خطوط خفض المنسوب بقرية منشأة عباس.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.