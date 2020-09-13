مدير الحساسية والمناعة: قد تمتد المرحلة الثالثة للتجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا الصيني لعام كامل

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن التجارب السريرية الثالثة «الإكلينيكية» للقاح الصيني الذي أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن بدء إجرائها في مصر، تشمل عدة دول، منها الأردن والبحرين والإمارات.

وأضاف «الحداد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن التجارب السريرية للقاح الصيني تشمل 45 ألف متطوع، مشيرًا إلى أن هذا المصل اجتاز المرحلة الأولى المتعلقة بالأمان، وكذلك المرحلة الثانية الخاصة بالتجارب المحدودة، متابعًا أن المرحلة الثالثة تشمل نطاق أوسع.

وأوضح أنه بعد انتهاء المرحلة الثالثة للقاح الصيني، سيدخل في المرحلة الرابعة المتعلقة بإنتاجه، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة قد تأخذ وقتًا طويلًا يمتد لمدة عام كامل.

وأشار رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إلى أنه في ظل الوبائيات تُختصر المدد الزمنية فقط وليس الدراسة نفسها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩)، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.