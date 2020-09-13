 محتجون إسرائيليون يواصلون الضغط على نتنياهو في مزاعم فساد - بوابة الشروق
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محتجون إسرائيليون يواصلون الضغط على نتنياهو في مزاعم فساد

رويترز
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 6:18 ص | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 6:18 ص

تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس يوم السبت فيما يتعلق باتهامه بالفساد وتعامل الحكومة مع وباء فيروس كورونا.

واحتشد المحتجون خارج مقر إقامة نتنياهو وأطلقوا الصفارات ولوحوا بلافتات وبأعلام وطالبوا باستقالته. واحتشدت مجموعات أصغر في مدن إسرائيلية أخرى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو عشرة آلاف شاركوا في المظاهرة التي باتت تنظم أسبوعيا في القدس.

واُتهم نتنياهو (70 عاما) في نوفمبر تشرين الثاني في قضايا ترتبط بتلقي هدايا من أصدقاء أثرياء وسعيه لاستصدار إجراءات تنظيمية تفضيلية لمستثمرين في قطاع الإعلام مقابل تغطيات إعلامية لصالحه. وبدأت محاكمته في مايو أيار وتستأنف في يناير كانون الثاني.

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