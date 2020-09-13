الجيش اليمني: تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين شرقي البلاد

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أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي، باتجاه مدينة مأرب، شرقي البلاد.

وقال العميد الركن عبده مجلي، الناطق الرسمي للقوات المسلحة إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني اعترضت ودمّرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، مساء السبت، باتجاه الأحياء السكنية في مدينة مارب المكتظّة بالسكان والنازحين.

وأضاف مجلي، في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن "ذلك تزامن مع إطلاق المليشيات الحوثية لصاروخ باليستي استهدف الأعيان المدنية بمدينة مأرب".

وأشار إلى أن الصاروخ أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بعضهم جراحهم خطيرة.

واستطرد "دأبت المليشيات على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتحدى القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية".

وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة أن هذه "جرائم حرب لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم".

ودعا مجلي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه" الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية"، والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.