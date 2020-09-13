وزير إسرائيلي يستقيل من منصبه بسبب خطط فرض إغلاق شامل لاحتواء تفشي كورونا

استقال وزير إسرائيلي، اليوم الأحد، من منصبه وسط غضب من خطط لفرض إغلاق شامل لمدة أسبوعين يتضمنان يوم كيبور "يوم الغفران"، وهو أقدس يوم في التقويم اليهودي.

وكتب وزير البناء يعقوب ليتسمان، من حزب "يهدوت هتوراة" المتشدد، في خطاب الاستقالة الذي قدمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الإغلاق من شأنه أن يمنع مئات الآلاف من اليهود من الصلاة في الكنس.

ويبدأ "يوم كيبور"عند غروب الشمس من يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة بكورونا حاجز الأربعة آلاف حالة في إسرائيل يوم الخميس الماضي للمرة الأولى منذ وصول الوباء إليها في فبراير.

وكانت إسرائيل سارعت بفرض تدابير مشددة في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

وسجلت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9.2 مليون نسمة، إجمالا أكثر من 150 ألف إصابة بكورونا، وأكثر من 1100 حالة وفاة، ووصل عدد المتعافين إلى 115 ألفا.