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إيطاليا تسجل 4664 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة

روما - د ب أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 9:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 9:55 ص

سجلت إيطاليا 4664 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 34 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و606 ألفا و413 إصابة، والوفيات إلى 129 ألفا و919 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 80.902 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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