 طالبان تدحض شائعات بشأن وفاة نائب رئيس الوزراء - بوابة الشروق
الإثنين 13 سبتمبر 2021 6:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

طالبان تدحض شائعات بشأن وفاة نائب رئيس الوزراء

حركة طالبان
حركة طالبان
د ب أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 6:31 م | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 6:31 م
دحض أعضاء من حركة طالبان المسلحة شائعات تفيد بوفاة أحد قادتها الرئيسيين المُلا عبدالغني برادر الذي تم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي فيما ترسخ الجماعة الأصولية سيطرتها على أفغانستان.

وكتب الناطق باسم طالبان محمد نعيم في تغريدة أن الشائعات التي تفيد بوفاته هي دعاية العدو وقال إن شيئا لم يحدث لبرادر.  

وجاء في رسالة صوتية نسبت إلى برادر، "أنا خارج كابول في رحلة هذه الأيام وأنا بخير الحمدلله". ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الرسالة الصوتية. ومن بين أشياء أخرى لايزال من غير الواضح متى وأين تم تسجيلها.

وفي الحكومة التي أعلنتها طالبان قبل نحو أسبوع، كان قد تعيين برادر الذي شغل منصب رئيس مفاوضات الحركة مع الولايات المتحدة، النائب الأول للقائم بأعمال رئيس الوزراء الجديد الملا محمد حسن أخوند.

كانت وسائل إعلام قد تكهنت أمس الأحد أن برادر قتل في نزاع داخلي.

انتشرت المعلومات بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الحركة المسلحة قد أبقت على وفاة مؤسسها وزعيمها الملا عمر سرا لعدة سنوات بعدما توفى في 2013.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك